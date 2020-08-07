 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБрошен пробный камень, чтобы почувствовать реакцию, - Бессмертный о заявлении Шмыгаля про подачу воды в Крым

Брошен пробный камень, чтобы почувствовать реакцию, - Бессмертный о заявлении Шмыгаля про подачу воды в Крым


фото: korupciya.com
Дипломат Роман Бессмертный отметил, что соответствующие заявления о том, что Украина готова дать воду в Крым в случае гуманитарной катастрофы, бросают, чтобы почувствовать реакцию общества

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV .

"Очевидно, это брошен пробный камень. Камень для того, чтобы почувствовать реакцию. Очень жаль, что украинский премьер-министр (Денис Шмыгаль, - ред.), бросая такие вещи не объясняет. А о чем надо говорить? Международное право, писаные и неписаные правила войны, о которых в Украине, очень жаль, что об этом не знают и не говорят, а об этом вообще не слышали и не понимают что такое в России. А что еще хуже, мы ведем войну с Россией. И в этом случае очевидно, что это будет использоваться Россией по своему усмотрению", - отметил Бессмертный.

Он отметил, что сейчас самая первая проблема не только в Крыму, но и на юге украинских областей - нехватка воды.

"А если говорить о питьевой воде, то эта проблема есть в нескольких районах Херсонской области, нескольких районах Запорожской области, Николаевской области", - сообщил дипломат.

По словам Бессмертного, заявления премьер-министра направлены на то, чтобы расшатывать настроения общества.

"И эти заявления, которые делались первым президентом Украины Кравчуком, бывшим премьер-министром Фокиным - о свободной экономической зоне, о каких-то других подходах - все это составляет целостную концепцию той политики, которую я бы назвал украинские ермачизмы современной эпохи. Потому что Украина все больше и больше становится объектом. И подобные вещи считается нужным прокатывать на общественных настроениях", - отметил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 августа, 2020 пятница

больше новостей

7 августа, 2020 пятница

6 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать