Брошен пробный камень, чтобы почувствовать реакцию, - Бессмертный о заявлении Шмыгаля про подачу воды в Крым

7 августа, 2020, 20:45

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV .

"Очевидно, это брошен пробный камень. Камень для того, чтобы почувствовать реакцию. Очень жаль, что украинский премьер-министр (Денис Шмыгаль, - ред.), бросая такие вещи не объясняет. А о чем надо говорить? Международное право, писаные и неписаные правила войны, о которых в Украине, очень жаль, что об этом не знают и не говорят, а об этом вообще не слышали и не понимают что такое в России. А что еще хуже, мы ведем войну с Россией. И в этом случае очевидно, что это будет использоваться Россией по своему усмотрению", - отметил Бессмертный.

Он отметил, что сейчас самая первая проблема не только в Крыму, но и на юге украинских областей - нехватка воды.

"А если говорить о питьевой воде, то эта проблема есть в нескольких районах Херсонской области, нескольких районах Запорожской области, Николаевской области", - сообщил дипломат.

По словам Бессмертного, заявления премьер-министра направлены на то, чтобы расшатывать настроения общества.

"И эти заявления, которые делались первым президентом Украины Кравчуком, бывшим премьер-министром Фокиным - о свободной экономической зоне, о каких-то других подходах - все это составляет целостную концепцию той политики, которую я бы назвал украинские ермачизмы современной эпохи. Потому что Украина все больше и больше становится объектом. И подобные вещи считается нужным прокатывать на общественных настроениях", - отметил он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль допускает возможность подачи пресной воды с материковой части в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

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