Зеленский призвал Шмыгаля принять "неотложные меры для защиты экономических интересов Украины"

6 августа, 2020, 15:46

Об этом сообщила пресс-служба Oфиса президента.

"Необходимо обеспечить проведение всеобъемлющей оценки состояния деятельности объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в том числе выявление и устранение факторов, блокирующих их работу", - говорится в сообщении.

Также глава государства настаивает на принятии комплексных мер с целью исключения экономически необоснованного отчуждения имущества предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и субъектов хозяйствования с корпоративными правами государства.

"Кроме того, следует осуществить системную оценку влияния на состояние экономической безопасности государства приватизации или продажи корпоративных прав в уставном капитале предприятий, имеющих монопольное (доминирующее) положение на рынке товаров, научно-исследовательских (научно-технических) учреждений, а также предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в частности публичного акционерного общества "Мотор Сич", - говорится в сообщении.

О соответствующих результатах премьер-министр должен проинформировать президента лично.

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