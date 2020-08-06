Зеленский подтвердил, что Фокин будет представлять Украину в ТКГ

6 августа, 2020, 12:58

Об этом он заявил на брифинге.

Он отметил, что в состав украинской делегации, кроме Кравчука и Фокина, войдет еще первый заместитель Секретаря СНБО Руслан Демченко.

"Пригласили Леонида Макаровича (Кравчука - ред.). С ним будет работать и господин Фокин, и наш вице-премьер Резников, и господин Демченко. То есть у нас очень мощная группа. Я вижу только сейчас рост количества переговоров и количества встреч" , - сообщил Зеленский.

3 августа глава Офиса президента Андрей Ермак предложил войти в состав украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу бывшему премьер-министру Украины Витольду Фокину.

По словам Леонида Кравчука, Витольд Фокин в ТКГ будет координатором между "гражданским обществом ОРДЛО" и теми, кто покинул эту территорию.

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин до конца недели определится , будет ли в украинской делегации ТКГ.

Фокин заявил, что не знает, какую занимать должность в украинской делегации ТКГ.