Зеленский подтвердил, что Фокин будет представлять Украину в ТКГ
6 августа, 2020, 12:58
Президент Владимир Зеленский подтвердил участие в Трехсторонний контактной группе по решению конфликта на Донбассе первого премьер-министра Украины Витольда Фокина
Об этом он заявил на брифинге.
Он отметил, что в состав украинской делегации, кроме Кравчука и Фокина, войдет еще первый заместитель Секретаря СНБО Руслан Демченко.
"Пригласили Леонида Макаровича (Кравчука - ред.). С ним будет работать и господин Фокин, и наш вице-премьер Резников, и господин Демченко. То есть у нас очень мощная группа. Я вижу только сейчас рост количества переговоров и количества встреч" , - сообщил Зеленский.
- 3 августа глава Офиса президента Андрей Ермак предложил войти в состав украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу бывшему премьер-министру Украины Витольду Фокину.
- По словам Леонида Кравчука, Витольд Фокин в ТКГ будет координатором между "гражданским обществом ОРДЛО" и теми, кто покинул эту территорию.
- Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин до конца недели определится , будет ли в украинской делегации ТКГ.
- Фокин заявил, что не знает, какую занимать должность в украинской делегации ТКГ.
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