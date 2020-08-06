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Espreso.tvОбществоЗеленский подтвердил, что Фокин будет представлять Украину в ТКГ

Зеленский подтвердил, что Фокин будет представлять Украину в ТКГ


фото: novynarnia
Президент Владимир Зеленский подтвердил участие в Трехсторонний контактной группе по решению конфликта на Донбассе первого премьер-министра Украины Витольда Фокина

Об этом он заявил на брифинге.

Он отметил, что в состав украинской делегации, кроме Кравчука и Фокина, войдет еще первый заместитель Секретаря СНБО Руслан Демченко.

"Пригласили Леонида Макаровича (Кравчука - ред.). С ним будет работать и господин Фокин, и наш вице-премьер Резников, и господин Демченко. То есть у нас очень мощная группа. Я вижу только сейчас рост количества переговоров и количества встреч" , - сообщил Зеленский.

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