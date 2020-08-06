Захват заложников в Луцке: в ОПУ заявили, что Зеленский взял ответственность за ситуацию, поскольку силовики "не хотели" это делать

6 августа, 2020, 08:27

Об этом Подоляк сказал в интервью "Радио Свобода" .

"В этой ситуации я просто спрашиваю: а какое другое решение было? Никто не хотел брать ответственность. Ни один генерал многозвездочный не хотел сказать:" Я приму решение ". Для меня очевидно, что силовые структуры не готовы были брать ответственность. Поэтому президент ее принял . И это - очень сильный ход с его личной точки зрения ", - сказал Подоляк.

При этом советник председателя ОПУ заявил, что на такой шаг Зеленский решился сам.

"Это было полностью и лично его решение. Что, кстати, довольно удивительно. Он оценил все риски, сам закрылся, сам подумал и сам принял решение. Для него было принципиально выйти из этой ситуации с минимальными или с отсутствующими потерями. Принципиально. Президент как личность сделал очень сильный шаг ", - отмечает советник председателя ОП.

Читайте также: Зеленский рассказал подробности переговоров с луцким нападающим

При этом Подоляк назвал это "плохой историей" для государства и свидетельством того, что "президент все время будет принимать трудные решения сам".

"Это как раз говорит об инфраструктуре страны, а не о президенте. Страна еще раз подтвердила, что у нас достаточно слабые государственные институты и нам надо с этим заканчивать. Мы либо получим нормальною, да, компактное государство, но сильное", - сказал Подоляк .

Свои слова о "компактном государстве" Подоляк объяснил размышлениям о том, что в Украине "раздутые" государственные институты и имеют много регуляторных функций.

"Теневой сектор. Коррупционный сектор. Если мы это зачистим с одной стороны, а с другой стороны, сделаем так, что если государство приняло правила игры, а их кто-то нарушил, мы жестоко наказываем за это, тогда это будет эффективное государство и здесь тогда не надо будет президенту самому решать такие кризисные ситуации ", - сказал Подоляк.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb