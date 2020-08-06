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Espreso.tvОбществоЗахват заложников в Луцке: в ОПУ заявили, что Зеленский взял ответственность за ситуацию, поскольку силовики "не хотели" это делать

Захват заложников в Луцке: в ОПУ заявили, что Зеленский взял ответственность за ситуацию, поскольку силовики "не хотели" это делать

Антикризисный советник председателя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что президент Владимир Зеленский исполнил требования мужчины, захватившего заложников в Луцке, поскольку "силовые структуры не готовы были брать ответственность"

Об этом Подоляк сказал в интервью "Радио Свобода" .

"В этой ситуации я просто спрашиваю: а какое другое решение было? Никто не хотел брать ответственность. Ни один генерал многозвездочный не хотел сказать:" Я приму решение ". Для меня очевидно, что силовые структуры не готовы были брать ответственность. Поэтому президент ее принял . И это - очень сильный ход с его личной точки зрения ", - сказал Подоляк.

При этом советник председателя ОПУ заявил, что на такой шаг Зеленский решился сам.

"Это было полностью и лично его решение. Что, кстати, довольно удивительно. Он оценил все риски, сам закрылся, сам подумал и сам принял решение. Для него было принципиально выйти из этой ситуации с минимальными или с отсутствующими потерями. Принципиально. Президент как личность сделал очень сильный шаг ", - отмечает советник председателя ОП.

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При этом Подоляк назвал это "плохой историей" для государства и свидетельством того, что "президент все время будет принимать трудные решения сам".

"Это как раз говорит об инфраструктуре страны, а не о президенте. Страна еще раз подтвердила, что у нас достаточно слабые государственные институты и нам надо с этим заканчивать. Мы либо получим нормальною, да, компактное государство, но сильное", - сказал Подоляк .

Свои слова о "компактном государстве" Подоляк объяснил размышлениям о том, что в Украине "раздутые" государственные институты и имеют много регуляторных функций.

"Теневой сектор. Коррупционный сектор. Если мы это зачистим с одной стороны, а с другой стороны, сделаем так, что если государство приняло правила игры, а их кто-то нарушил, мы жестоко наказываем за это, тогда это будет эффективное государство и здесь тогда не надо будет президенту самому решать такие кризисные ситуации ", - сказал Подоляк.

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