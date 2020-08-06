За "ремонт" Львовской политехники подрядчику "светит" от 7 до 12 лет заключения

6 августа, 2020, 12:39

Подрядчика подозревают в хищении почти 1 млн грн

Об этом сообщает прокуратура Львовской области, передает "Еспресо.Захид".

Предприятие победило в тендере на сайте госзакупок и ремонтировало переходы между корпусами университета на ул. С. Бандеры во Львове. На работы предусмотрено было более 1 млн грн, из которого использовали 43 тыс. грн.

Прокуратура предполагает, что остальные деньги подрядчик присвоил.

Поскольку после проведения химической экспертизы установили, что он использовал материалы низкого качества и в значительно меньшем объеме. Поэтому через некачественный ремонт потолок и стены продолжают протекать при сильных осадках.

Предполагаемом злоумышленнику сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества и по ходатайству прокуроров избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Сейчас 59-летний директор предприятия находится во Львовском следственном изоляторе.

Добавим, что по данным Prozorro, НУ Львовская политехника объявила тендеры на закупку матрасов (1 млн 50 тыс. Грн) и печатной краски (220 тыс. Грн), капитального ремонта общежития №12 (2 млн 350 тыс. грн) и др.