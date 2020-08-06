За последние 10 дней нет раненых и погибших, - Зеленский о "перемирии" на Донбассе

6 августа, 2020, 15:21

Об этом сообщил Зеленский, передает ОПГ в Telegram .

"За последние 10 дней у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен вам, что вы бережете своих побратимов. Это важно", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, важно, что выполняется режим тишины.

"Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет нас когда-то где-нибудь наступать, вы всегда дадите достойный отпор", - отметил Зеленский.

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе зафиксировали с 00:01 понедельника, 27 июля 2020 в целом 251 нарушение режима прекращения огня. Данные в отчете приведены по состоянию на 19:30 4 августа.

Президент Владимир Зеленский заявил, что соблюдение режима прекращения огня зависит не только от Украины.

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