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Espreso.tvОбществоЗа последние 10 дней нет раненых и погибших, - Зеленский о "перемирии" на Донбассе

За последние 10 дней нет раненых и погибших, - Зеленский о "перемирии" на Донбассе


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние 10 дней нет раненых и погибших, поэтому выполняется режим тишины

Об этом сообщил Зеленский, передает ОПГ в Telegram .

"За последние 10 дней у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен вам, что вы бережете своих побратимов. Это важно", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, важно, что выполняется режим тишины.

"Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет нас когда-то где-нибудь наступать, вы всегда дадите достойный отпор", - отметил Зеленский.

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