За дополнительную услугу: АМКУ оштрафовал Укрзализныцю на 18 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
"В Комитет продолжают поступать заявления и обращения, в которых грузоотправители и грузополучателей жалуются, что "Укрзализныця" определила некоторые железнодорожные станции, которые они используют для отправки или получения грузов, малодеятельными и в безальтернативном порядке предложила заключить дополнительное соглашение к договору об оказании услуг, введя услугу "Подача и уборка вагонов и контейнеров для погрузки или выгрузки на малодеятельных станциях для выполнения коммерческих операций, а также работы по приему, выдаче, погрузке и выгрузке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при введении такой услуги, ее стоимость составила 170,38 грн без НДС (204,46 грн с НДС) за 1 вагон/1 километр и в дальнейшем возрастала.
"Поскольку такие действия АО "Укрзализныця" содержали признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, Комитет начал рассмотрение дела", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Комитет установил, что Укрзализныця единолично, без просьбы грузовладельцев и без определения с ними методов согласования тарифа, в безальтернативном порядке ввела услугу, установила стоимость на нее, а также определила основания для ее применения (применяется после заключения дополнительного соглашения), а подписание дополнительного соглашения о предоставлении услуги является условием предоставления Обществом услуг перевозок грузов с/на малодеятельные грузовые станции, которую невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке.
"АО "Укрзализныця" не смогло опровергнуть вывод Комитета о наличии и квалификации содеянного нарушения. Поэтому по результатам рассмотрения дела на заседании 06.08.2020 Комитет наложил наУЗ штраф 18,28 млн грн и обязал компанию "Укрзализныця" прекратить указанное нарушение", - говорится в сообщении
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