Взрыв в Бейруте: среди погибших - сотрудница посольства ФРГ
Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас выразил соболезнования родным и коллегам погибшей, передает Укринформ.
"Наши самые страшные ожидания подтвердились: сотрудница нашего посольства в Бейруте погибла после взрыва в своем доме. Все сотрудники МИД глубоко скорбят по своей коллеге", - заявил министр Маас в заметке в Twitter.
Он выразил соболезнования родным и персоналу диппредставительства в Бейруте также от имени коллег и правительства Германии.
Здание посольства ФРГ в Бейруте подверглось существенным повреждениям в результате взрыва, так же как ряд помещений, в которых живут немцы. В Берлине создан кризисный штаб.
. @HeikoMaas : In Folge der Explosion in #Beirut ist eine Angehörige unserer Botschaft in #Libanon in ihrer Wohnung ums Leben gekommen. Wir sind in tiefer Trauer um die Kollegin. Ihren Angehörigen spreche ich auch im Namen der Kolleg * innen u. der Bundesregierung mein Beileid aus. pic.twitter.com/Kbcg77zR5M
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва.
- Взрывная волна достигла Кипра, находящегося в 250 км к юго-западу от города.
- Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 тысяч людей без жилья, ущерб оценивается более чем в $3 млрд.
- Число жертв мощного взрыва, произошедшего в столице Ливана Бейруте, выросло до 150.
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