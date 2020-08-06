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Espreso.tvМирВзрыв в Бейруте: среди погибших - сотрудница посольства ФРГ

Взрыв в Бейруте: среди погибших - сотрудница посольства ФРГ


фото: reuters
Среди погибших в результате взрыва в Бейруте есть сотрудница посольства ФРГ

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас выразил соболезнования родным и коллегам погибшей, передает Укринформ.

"Наши самые страшные ожидания подтвердились: сотрудница нашего посольства в Бейруте погибла после взрыва в своем доме. Все сотрудники МИД глубоко скорбят по своей коллеге", - заявил министр Маас в заметке в Twitter.

Он выразил соболезнования родным и персоналу диппредставительства в Бейруте также от имени коллег и правительства Германии.

Здание посольства ФРГ в Бейруте подверглось существенным повреждениям в результате взрыва, так же как ряд помещений, в которых живут немцы. В Берлине создан кризисный штаб.

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