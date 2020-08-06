Взрыв в Бейруте: среди погибших - сотрудница посольства ФРГ

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас выразил соболезнования родным и коллегам погибшей, передает Укринформ.

"Наши самые страшные ожидания подтвердились: сотрудница нашего посольства в Бейруте погибла после взрыва в своем доме. Все сотрудники МИД глубоко скорбят по своей коллеге", - заявил министр Маас в заметке в Twitter.

Он выразил соболезнования родным и персоналу диппредставительства в Бейруте также от имени коллег и правительства Германии.

Здание посольства ФРГ в Бейруте подверглось существенным повреждениям в результате взрыва, так же как ряд помещений, в которых живут немцы. В Берлине создан кризисный штаб.

. @HeikoMaas : In Folge der Explosion in #Beirut ist eine Angehörige unserer Botschaft in #Libanon in ihrer Wohnung ums Leben gekommen. Wir sind in tiefer Trauer um die Kollegin. Ihren Angehörigen spreche ich auch im Namen der Kolleg * innen u. der Bundesregierung mein Beileid aus. pic.twitter.com/Kbcg77zR5M