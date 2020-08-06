Взрыв в Бейруте: Макрон вылетел в Ливан
Об этом сообщает пресс-служба президента Франции, передает Le Monde .
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг отправился в Бейрут, где ранее на этой неделе произошла серия взрывов.
Самолет французского лидера, как ожидается, приземлится в ливанской столице в 12:00 по местному времени (12:00 мск).
Макрон станет первым иностранным лидером, который прибыл из визитов в Ливан после взрывов.
В ходе визита он проведет переговоры с ливанским руководством, в том числе президентом Мишелем Ауном и премьером Хасаном Диаби.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в среду сообщил о решении направить три самолета в Ливан для оказания помощи Бейрута, сильно пострадал от мощных взрывов.
Отметим, от взрыва в Бейруте пострадали двадцать четыре французы, трое из которых находятся в тяжелом состоянии, один погиб.
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