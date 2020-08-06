Выборы президента Беларуси: ЦИК отчитался о почти 13% избирателей, проголосовавших досрочно

6 августа, 2020, 11:04

По данным ЦИК, в течение 4-5 августа на выборах проголосовали 12,75% избирателей Республики Беларусь

Соответствующую информацию обнародовало БелТА со ссылкой на информацию ЦИК Беларуси.

Самая высокая явка зафиксирована в Гомельской области, где проголосовали 16,44% избирателей, внесенных в списки, самая низкая - в Гродненской - 10,01%.

В Витебской области проголосовали 12,16%, в Минской - 12,61%, в Могилевской - 14,61%, в Минске - 11,73%, отмечается в сообщении Центризбиркома Беларуси.

Досрочное голосование началось в Белоруссии 4 августа и продлится до 8 августа. Избирательные участки открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Официальной датой проведения выборов назначено 9 августа.

Напомним, в первый день досрочного голосования явка составила 4,98% .

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо