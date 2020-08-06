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Espreso.tvЭкономикаВВП Украины за полгода сократился на 6,5%, - Минэкономики

ВВП Украины за полгода сократился на 6,5%, - Минэкономики


фото: ukrinform
Минэкономики оценило падение украинской экономики на уровне 6,5% за полгода и 11% во втором квартале

Об этом говорится в обзоре экономической активности Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства за январь-июнь.

Согласно сообщению, сокращение объемов ВВП оценено Минэкономики на уровне 6,5%. Во втором квартале 2020 года падение ВВП составило 11% год к году, что несколько меньше ожидаемых 14%.

Кроме того, по данным Минэкономики, падение промышленного производства в первом полугодии составило 8,3%.

В то же время в Минэкономики отмечают, что экономика постепенно восстанавливается на фоне смягчения карантина в июне, в частности, в отдельных видах экономической деятельности, сфере транспорта и строительства.

  • Напомним, согласно прогнозу Всемирного банка, в 2020 году валовой внутренний продукт Украины упадет на 3,5%.
  • В МВФ ожидают спада ВВП Украины на 7,7% по итогам текущего года. А мировая экономика может упасть на 3%.
  • По состоянию на конец июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что базовый прогноз падения украинского ВВП на 4,8% в 2020 году остается неизменным.

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