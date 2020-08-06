Вспышка коронавируса в херсонской больнице: обнаружили девять новых случаев заражения

Об этом на брифинге сообщил начальник областного штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации Юрий Ромаскевич, передает Укринформ.

"По состоянию на утро обнаружены еще 9 новых случаев коронавируса в городской клинической больнице им. Лучанского. Это 4 медицинских работника, 5 контактных лиц в семьях больных, среди которых, к сожалению, трое детей. У 8 человек состояние удовлетворительное, они находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. Один медицинский работник - состояние средней степени тяжести, госпитализирован в областную инфекционную больницу", - отметил Ромаскевич.

По данным Херсонской ОГА, по состоянию на 13:00 6 августа по очагу в КНП ХМКЛ им. О.С.Лучанського лабораторно подтвержден COVID-19 в 19 человек, из которых 10 медицинских работников, 3 больных, находившихся на лечении в больнице, а также контактные лица.

Главный врач областной инфекционной больницы Владимир Митковский рассказал, что на утро в этом медучреждении находится 17 больных с COVID-19, из них 5 человек в реанимации (один в крайне тяжелом состоянии).