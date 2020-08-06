Во Львове заработает первый в Западной Украине крематорий для животных

6 августа, 2020, 17:31

К концу октября на территории Львовского коммунального предприятия "Лев" планируют запустить крематорий для животных

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

"Пока это не является полноценным строительством, это запуск того оборудования, которое уже находится на территории предприятия. Центр кремации, в своем классическом понимании, будут строить при строительстве муниципального центра. Там также планируют разместить место для прощания с животными", - отметила прессекретарка ЛКП "Лев" Марьяна Павловская.

Напомним, что в 2018 году ЛКП "Лев" получило печь-крематорий с дополнительной камерой догорания, которую приобрели за 996 тысяч гривен из бюджета Львова. Тогда же сообщалось, что воспользоваться услугой кремации животных львовяне смогут уже с 2019 года. По предварительной информации это могло бы стоить от 140 до 1700 гривен, в зависимости от массы животного и пожелания хозяина по виду кремации.

По словам Марьяны Павловской, запуск крематора затянулся из-за оформления разрешительных документов, а также из-за необходимости провести обучение для соответствующих работников. Также она заверила, что оборудование является экологически безопасным и не принесет вреда ни окружающей среде, ни работникам предприятия.

Стоит также заметить, что в мае этого года Комиссия финансов и планирования бюджета Львовского горсовета согласовала выделение из городского бюджета одного миллиона гривен на строительство муниципального центра кремации животных.