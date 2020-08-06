Во Львове заработает первый в Западной Украине крематорий для животных
Об этом сообщает "Еспресо.Захид".
"Пока это не является полноценным строительством, это запуск того оборудования, которое уже находится на территории предприятия. Центр кремации, в своем классическом понимании, будут строить при строительстве муниципального центра. Там также планируют разместить место для прощания с животными", - отметила прессекретарка ЛКП "Лев" Марьяна Павловская.
Напомним, что в 2018 году ЛКП "Лев" получило печь-крематорий с дополнительной камерой догорания, которую приобрели за 996 тысяч гривен из бюджета Львова. Тогда же сообщалось, что воспользоваться услугой кремации животных львовяне смогут уже с 2019 года. По предварительной информации это могло бы стоить от 140 до 1700 гривен, в зависимости от массы животного и пожелания хозяина по виду кремации.
По словам Марьяны Павловской, запуск крематора затянулся из-за оформления разрешительных документов, а также из-за необходимости провести обучение для соответствующих работников. Также она заверила, что оборудование является экологически безопасным и не принесет вреда ни окружающей среде, ни работникам предприятия.
Стоит также заметить, что в мае этого года Комиссия финансов и планирования бюджета Львовского горсовета согласовала выделение из городского бюджета одного миллиона гривен на строительство муниципального центра кремации животных.
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