Во Львове за сутки - два ДТП с пьяными водителями: погибла пассажирка такси

6 августа, 2020, 11:34

За прошедшие сутки, 5 августа, во Львове по вине нетрезвых водителей произошло два ДТП, один человек, который ехал в такси, от полученных травм погиб. У таксиста обнаружили наркотическое опьянение

Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области.

В среду, 5 августа, около 20:00 на ул. Стуса во Львове автомобиль Kia Sportage въехал в автомобиль ВАЗ. Водитель-виновник имел признаки опьянения и уехал с места происшествия.

Инспекторы благодаря неравнодушному гражданину обнаружили автомобиль на ул. Венгерской. По словам заявителя, водитель скрылся в подъезде на ул. Листопадной. 64-летний львовянин имел признаки алкогольного опьянения и прибор Drager это подтвердил. Результат - 2,54 промилле.

На мужчину составили три протокола: за ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП по ст. 122-4 (Побег из места ДТП) КоАП и по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. Автомобиль нарушителя эвакуировали на штрафплощадку.

Еще одно ДТП произошло в населенном пункте Подрясное около полуночи. Столкнулись автомобили Audi A6 и такси Dacia Logan. В такси пострадала пассажирка. У нее были многочисленные травмы, но ее удалось извлечь из автомобиля, поскольку он в любой момент мог перевернуться. К сожалению, женщина от полученных травм скончалась в реанимации.

Водителя Audi пришлось искать. Патрульные нашли его в зарослях неподалеку. Оба водителя были признаки опьянения: водитель такси - наркотического, а другой - алкогольного. Экспертиза подтвердила, что водители находились в состоянии опьянения. Причину и виновника аварии установят следователи.

Патрульная полиция призывает водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии. За 7 месяцев этого года на территории Львовской области зарегистрировали 359 ДТП именно из-за нахождения водителя в нетрезвом состоянии. Из них - 53 ДТП с травмированными, в которых погибли 2 человека и травмированы 78 человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb