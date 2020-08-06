Во Львове восстановили культовую мозаику "Море и рыбы", уничтоженную застройщиком

6 августа, 2020, 16:45

Застройщик, разрушивший мозаику "Море и рыбы" на бывшем магазине "Океан", почти завершил работы по восстановлению

Завтра, 7 августа, вокруг места строительства снимут ограждение и львовяне смогут увидеть знакомых "рыбок", сообщил сегодня на брифинге заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, передает "Еспресо.Захид".

Работы по восстановлению длились год. "В течение этого года, с перерывами на зиму, велись работы. Весь процесс возглавил Орест Патык, искусствовед, который точно знает, как здесь все было выложено. Были очень подробно выбраны камни, структура рельефа, колористика, использовались предыдущие наработки", - рассказал Андрей Москаленко.

"На сегодняшний день завершены все основные работы. Остаются еще незначительные работы, которые завершат вместе с объектом. Вы видите, некоторых камней нет, поскольку будет еще делаться гидроизоляция. Сейчас это уже финишная стадия", - добавил министр.













Руководил работами искусствовед и сын автора мозаики Владимира Патыки Орест. По его словам, восстановленное полотно почти на 100% соответствует оригиналу.

"Есть эскиз, сохраненный полностью. Поэтому мозаика реконструирована на 99%", - отметил художник.

Также он отметил, что камни для восстановления искали по всей Украине.

"Сложно было с материалом. Мы искали старый материал - оригинальный, советский, его надо было искать по всей Украине. Тяжело было найти все необходимые цвета", - добавил Орест Патык.

В прошлом году "Компания Риэл-Эстейт Групп" начала реконструкцию старого советского магазина. Несмотря на то, что в градостроительных условиях было указано о сохранении мозаики, застройщик ее все же разрушил.





После скандала, вызванного разрушением, компания обязалась восстановить работу. После этого во Львове также провели инвентаризацию всех существующих мозаик, всего их в городе 236.