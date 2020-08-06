Во Львове установили более полутысячи камер видеонаблюдения

6 августа, 2020, 12:38

Сейчас во Львове работает более 550 камер видеонаблюдения. В дальнейшем это количество планируется увеличить до 2 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, передает "Еспресо.Захид".

По данным управления безопасности города, на территории Львова работает более 550 камер видеонаблюдения, в том числе 160 - с системой распознавания лиц.

"Сейчас в городе работает более 550 камер видеонаблюдения. Эти камеры подключены в Центр безопасности города, согласно мониторинг осуществляется круглосуточно. В городе действует четыре ситуационные центры, в частности: Центр безопасности города, на базе ЛКП" Муниципальная стража "; ситуационный центр в ГУ НП; ситуационная комната в Управлении патрульной полиции и Антитеррористический центр при СБУ. Наши сотрудники постоянно мониторят, если что-то случается, то они получают и фиксируют информацию, которая в дальнейшем может понадобиться правоохранительным органам. Эту информацию правоохранители могут получить от нас по официальным запросам.

Также у нас есть камеры с аналитикой, которые считывают номерные знаки, они помогают в поиске транспортных средств, правонарушителей, совершивших ДТП и скрылись с места происшествия. Мы можем это все отследить, потому что у нас есть таких 160 камер по городу. Они охватывают все выезды и въезды в город и работают в полностью круглосуточном режиме. Центр безопасности города постоянно обрабатывает этот массив информации ", - отмечают в управлении безопасности города.

Кроме того, островки безпекибулы установлены в центральных парках города. В течение следующих лет планируется увеличить количество камер видеонаблюдения до 2 тыс.