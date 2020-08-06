Во Львове мужчина угрожал взорвать гранату в спортивном центре

6 августа, 2020, 21:56

Пострадавших в результате происшествия нет. Гранаты или других взрывоопасных предметов полицейские у задержанного не обнаружили

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

5 августа на оперативную линию 102 поступило сообщение от работника охраны одного из львовских спортивно-торговых-развлекательных центров. По словам заявителя, неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожает взорвать гранату.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, спецназовцы, а также сотрудники других служб полиции Львовщины.

Правоохранители выяснили, что 30-летний львовянин пытался пройти в помещение центра, однако, охранники, не пустили его, мотивируя тем, что он находится в нетрезвом состоянии. Тогда мужчина заявил, что у него с собой граната и, если его не пропустят внутрь, он подорвет ее. Гранаты или других взрывоопасных предметов полицейские у него не обнаружили.

Фото: отдел коммуникации полиции Львовской области

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.