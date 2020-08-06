 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВАКС арестовал директора департамента Харьковской ОГА, залог - более 630 тыс. грн

ВАКС арестовал директора департамента Харьковской ОГА, залог - более 630 тыс. грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения директору одного из департаментов облгосадминистрации

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"6 августа 2020 года по ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ следственный судья ВАКС избрал меру пресечения директору одного из департаментов облгосадминистрации, уличенному на получении 1,32 млн грн неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Судья частично удовлетворил ходатайство прокурора и применил к чиновнику Харьковской ОГА меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 630,6 тыс. грн.

ВАКС избрал меру пресечения должностных лиц Харьковского ОГА 6 августа 2020 по ходатайству прокурора # САП и детективов ...

Опубликовано Специализированная антикоррупционная прокуратура четверга, 6 Августа 2020
  • Напомним, по данным следствия, чиновник, который в прошлом занимал должность в управлении ТЭК Харьковской области, обещал предпринимателю подключить электроустановки его компании к электросети за 1,3 млн грн.

Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 августа, 2020 четверг

больше новостей

6 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать