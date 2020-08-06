ВАКС арестовал директора департамента Харьковской ОГА, залог - более 630 тыс. грн

6 августа, 2020, 22:56

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения директору одного из департаментов облгосадминистрации

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"6 августа 2020 года по ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ следственный судья ВАКС избрал меру пресечения директору одного из департаментов облгосадминистрации, уличенному на получении 1,32 млн грн неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.