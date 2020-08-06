ВАКС арестовал директора департамента Харьковской ОГА, залог - более 630 тыс. грн
6 августа, 2020, 22:56
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения директору одного из департаментов облгосадминистрации
Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
"6 августа 2020 года по ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ следственный судья ВАКС избрал меру пресечения директору одного из департаментов облгосадминистрации, уличенному на получении 1,32 млн грн неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Судья частично удовлетворил ходатайство прокурора и применил к чиновнику Харьковской ОГА меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 630,6 тыс. грн.
ВАКС избрал меру пресечения должностных лиц Харьковского ОГА 6 августа 2020 по ходатайству прокурора # САП и детективов ...Опубликовано Специализированная антикоррупционная прокуратура четверга, 6 Августа 2020
- Напомним, по данным следствия, чиновник, который в прошлом занимал должность в управлении ТЭК Харьковской области, обещал предпринимателю подключить электроустановки его компании к электросети за 1,3 млн грн.
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