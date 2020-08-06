Вакцина от COVID-19: Канада выделит около $43 млн на клинические испытания

6 августа, 2020, 20:03

Из государственного бюджета Канады будет выделено около $43 млн на проведение клинических испытаний потенциальной вакцины от коронавируса

Об этом объявили в министерстве инноваций, науки и экономического развития Канады, сообщает Укринформ.

"Министр Бейнс объявил о выделении компании Variation Biotechnologies Inc. около 56 млн канадских долларов на поддержку клинических испытаний вероятной вакцины от COVID-19. Этот проект является составной глобальной борьбы с COVID-19 и поддерживает усилия Канады со дня получения эффективной вакцины", - говорится в распространенном Прессрелизы .

В целом Канада выделит частным компаниям в поддержку разработки и испытания вакцины от коронавируса 600 млн канадских долларов (около $460 млн).

"Другие проекты до сих пор рассматриваются", - отметили в министерстве.

На территории Канады в целом зафиксировано 118 187 случаев коронавируса, выздоровели уже 102 788 человек, умерли 8 962 человека.

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