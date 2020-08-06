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Espreso.tvОбществоВ Украине центры занятости возобновляют прием граждан

В Украине центры занятости возобновляют прием граждан

Центры занятости возобновляют личный прием граждан, а также готовы к оказанию комплекса услуг по содействию в трудоустройстве оффлайн

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

"Это касается всех центров занятости и филиалов, расположенных в "зеленой" зоне уровня эпидемической опасности. Продолжают работать с частичными ограничениями центры занятости в районах, где определены "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень опасности. Такие отдельные территории по состоянию на 5 августа имеют Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напоминают, что обслуживание осуществляется с соблюдением всех карантинных правил, поэтому просят соискателей и работодателей не забывать о средствах индивидуальной защиты.

Зарегистрированным безработным напоминают, что они должны взять с собой на запланированный прием к карьерному советнику оригиналы документов (трудовую книжку, паспорт, справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и документ об образовании).

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