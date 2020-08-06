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Espreso.tvОбществоВ Тернополе умерла от CОVID-19 заведующая детской больницей

В Тернополе умерла от CОVID-19 заведующая детской больницей


фото: te.20minut.ua
Пациентка умерла от осложнений от CОVID-19

Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом.

Женщина 65-ти лет попала в Тернопольскую больницу скорой помощи 7 июля. В Управление здравоохранения областной госадминистрации отмечают , что умершая - врач высшей категории, заведующий второго педиатрического отделения КНП "Тернопольская областная детская клиническая больница" ТОР и главный эксперт по направлению "Детская гастроэнтерология" управления здравоохранения Тернопольской областной государственной администрации Анна Борисовна Кабакова.

Добавим, что сейчас вообще в больницах Тернополя - 52 больных COVID-19: 1 больной находится на аппарате ИВЛ, 1 - на кислородной поддержке через маску, 4 - на кислородном концентраторе. С подозрением на коронавирус - 19 человек.

 

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