В Тернополе умерла от CОVID-19 заведующая детской больницей

6 августа, 2020, 14:31

Пациентка умерла от осложнений от CОVID-19

Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом.

Женщина 65-ти лет попала в Тернопольскую больницу скорой помощи 7 июля. В Управление здравоохранения областной госадминистрации отмечают , что умершая - врач высшей категории, заведующий второго педиатрического отделения КНП "Тернопольская областная детская клиническая больница" ТОР и главный эксперт по направлению "Детская гастроэнтерология" управления здравоохранения Тернопольской областной государственной администрации Анна Борисовна Кабакова.

Добавим, что сейчас вообще в больницах Тернополя - 52 больных COVID-19: 1 больной находится на аппарате ИВЛ, 1 - на кислородной поддержке через маску, 4 - на кислородном концентраторе. С подозрением на коронавирус - 19 человек.