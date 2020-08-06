В Совбезе ООН заявили о поддержке территориальной целостности Грузии на фоне оккупации Россией Абхазии и Южной Осетии

6 августа, 2020, 10:38

Страны-подписанты напомнили, что постоянное российское военное присутствие в грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия, а также признание Россией так называемой независимости этих регионов нарушает территориальную целостность Грузии и международное право

Об этом говорится в совместном заявлении Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании, США, Ирландии и Норвегии, принятой по итогам обсуждения Совбезом ООН ситуации на оккупированных Россией территориях Грузии, передает Укринформ .

Мы твердо поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах ", - говорится в заявлении.

Отмечается, что постоянная российское военное присутствие в грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия, а также признание Россией так называемой независимости этих регионов нарушает территориальную целостность Грузии и подрывает ее суверенитет и основан на правилах международный порядок.

"Это еще больше разделяет людей и подвергает опасности здоровье и жизнь населения, пострадавшего от конфликта", - указывают авторы обращения.

Страны-подписанты выразили обеспокоенность "интенсификацией течение прошлого года так называемого процесса отмежевания".

"В нынешней - и так сложное время - де-факто власти Абхазии и Южной Осетии продолжала практику выборочных задержаний вдоль административной границы. Де-факто власти Южной Осетии неоднократно отказывала в неотложной медицинской эвакуации и гуманитарной помощи ", - говорится в документе.

"Мы также призываем де-факто власти Абхазии и Южной Осетии облегчить беспрепятственный доступ к этим регионам, включая религиозными объектами, для гуманитарных работников и правозащитников, а также других лиц", - заключается в заявлении.

Напомним, 7 августа исполняется 12 лет с начала "восьмидневной войны между Россией и Грузией.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо