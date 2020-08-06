В Совбезе ООН заявили о поддержке территориальной целостности Грузии на фоне оккупации Россией Абхазии и Южной Осетии
Об этом говорится в совместном заявлении Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании, США, Ирландии и Норвегии, принятой по итогам обсуждения Совбезом ООН ситуации на оккупированных Россией территориях Грузии, передает Укринформ .
Мы твердо поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах ", - говорится в заявлении.
Отмечается, что постоянная российское военное присутствие в грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия, а также признание Россией так называемой независимости этих регионов нарушает территориальную целостность Грузии и подрывает ее суверенитет и основан на правилах международный порядок.
"Это еще больше разделяет людей и подвергает опасности здоровье и жизнь населения, пострадавшего от конфликта", - указывают авторы обращения.
Страны-подписанты выразили обеспокоенность "интенсификацией течение прошлого года так называемого процесса отмежевания".
"В нынешней - и так сложное время - де-факто власти Абхазии и Южной Осетии продолжала практику выборочных задержаний вдоль административной границы. Де-факто власти Южной Осетии неоднократно отказывала в неотложной медицинской эвакуации и гуманитарной помощи ", - говорится в документе.
"Мы также призываем де-факто власти Абхазии и Южной Осетии облегчить беспрепятственный доступ к этим регионам, включая религиозными объектами, для гуманитарных работников и правозащитников, а также других лиц", - заключается в заявлении.
- Напомним, 7 августа исполняется 12 лет с начала "восьмидневной войны между Россией и Грузией.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
-
31 июля, 2020 Из советских тюрем - к лику святых
Читайте также
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия