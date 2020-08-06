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Espreso.tvОбществоВ России планируют урезать расходы на "развитие" оккупированного Крыма на 2021 и 2022 на 17 млрд рублей

В России планируют урезать расходы на "развитие" оккупированного Крыма на 2021 и 2022 на 17 млрд рублей


фото: dialog.ua
Минфин РФ предложил урезать расходы бюджета на программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя на следующие два года

Об этом сообщают российские СМИ.

Министерство финансов России предложило урезать финансирование 17,6 млрд российских рублей (более $240 млн).

Отмечается, что российский Минфин предлагает урезать расходы на программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя на 8,5 млрд рублей в 2021 году (до 76,1 млрд рублей) и на 9,1 млрд в 2022 году (до 82,3 млрд рублей ).

  • Напомним, что после незаконной аннексии Крыма в РФ приняли целевую программу финансирования полуострова на сумму более 800 млрд рублей.

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