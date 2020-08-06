В разгар эпидемии в Жовкве под Львовом выставили на аукцион ... помещение районной больницы

6 августа, 2020, 09:48

Среди зданий, запланированных к продаже - инфекционное отделение

Об этом свидетельствует проект решения сессии районного совета, которая запланирована на сегодня, 5 августа.

Загаломна продажу собираются выставить три нежилые здания, балансодержателем которых является Жовкивская центральная районная больница: инфекционное отделение площадью 395,9 кв.м, котельные - 237 кв.м и кухни - 228,5 кв.м.





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