В разгар эпидемии в Жовкве под Львовом выставили на аукцион ... помещение районной больницы
6 августа, 2020, 09:48
Загаломна продажу собираются выставить три нежилые здания, балансодержателем которых является Жовкивская центральная районная больница: инфекционное отделение площадью 395,9 кв.м, котельные - 237 кв.м и кухни - 228,5 кв.м.
Среди зданий, запланированных к продаже - инфекционное отделение
Об этом свидетельствует проект решения сессии районного совета, которая запланирована на сегодня, 5 августа.
Загаломна продажу собираются выставить три нежилые здания, балансодержателем которых является Жовкивская центральная районная больница: инфекционное отделение площадью 395,9 кв.м, котельные - 237 кв.м и кухни - 228,5 кв.м.
Скрин сайта Жовкивского районного совета
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