В поезде на Черкасчине пассажир угрожал ножом полицейским

6 августа, 2020, 20:08

Во время патрулирования поезда № 122 сообщением "Ривне - Киев - Николаев" к наряду полиции охраны обратился проводник и сообщил, что в тамбуре вагона кто-то разбил стекло

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Правоохранители сразу обратили внимание на мужчину с явными признаками алкогольного опьянения и порезами на руках.

"В ходе опроса, человек начал вести себя агрессивно, высказывал оскорбления к присутствующим, а потом достал нож и начал им угрожать", - рассказал младший инспектор наряда реагирования полиции охраны старший сержант полиции Агамир Бадалян.

Правоохранители задержали дебошира.

38-летнего пассажира-хулигана на станции им. Шевченко передали следственно-оперативной группе Смилянского отдела полиции ГУ ЧП в Черкасской области.

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