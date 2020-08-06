В поезде на Черкасчине пассажир угрожал ножом полицейским
Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.
Правоохранители сразу обратили внимание на мужчину с явными признаками алкогольного опьянения и порезами на руках.
"В ходе опроса, человек начал вести себя агрессивно, высказывал оскорбления к присутствующим, а потом достал нож и начал им угрожать", - рассказал младший инспектор наряда реагирования полиции охраны старший сержант полиции Агамир Бадалян.
Правоохранители задержали дебошира.
38-летнего пассажира-хулигана на станции им. Шевченко передали следственно-оперативной группе Смилянского отдела полиции ГУ ЧП в Черкасской области.
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- Напомним, в поезде "Киев - Мариуполь" в ночь с 31 июля на 1 августа пассажир без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. В Киеве его задержали правоохранители.
- 1 августа 2020, судья Соломенского районного суда города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и полиции и отправила в следственный изолятор Виталия Рудзько, подозреваемого в избиении и попытке изнасилования пассажирки поезда "Киев - Мариуполь" Анастасии Луговой.
- В Укрзализныце отметили, что работников, из-за халатности которых посторонний человек проник в поезда "Киев - Мариуполь", избил и пытался изнасиловать пассажирку, уволят.
- По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, работникам АО "Укрзализныця" позволят использовать газовые баллончики для защиты.
- В свою очередь, Министерство внутренних дел назвало условия, на которых полицейские будут охранять пассажирские поезда.
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