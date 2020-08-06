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Espreso.tvОбществоВ Киеве зарегистрировали 180 случаев заболевания коронавирусом в сутки, - Кличко

В Киеве зарегистрировали 180 случаев заболевания коронавирусом в сутки, - Кличко


фото: reuters
За сутки 5 августа от осложнений, связанных с коронавирусом, в столице умерло три человека

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Teleram.

"Количество больных коронавирусом в столице увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили еще в 180 жителей. Три человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 142 киевлян", - говорится в сообщении.

На сегодня в столице уже 8992 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Среди заболевших:

  • 102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет
  • 67 мужчин в возрасте от 21 до 81 лет
  • 4 девочки от 3 до 16 лет и 7 мальчиков от 3 до 17 лет.

Заболели в том числе и 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 49 человек. Всего коронавирус преодолели 3137 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 44. В Соломенском - 26. Но в Деснянском районе - 22 случая.

  • За прошедшие сутки Виталий Кличко сообщил о 150 выявленных в Киеве случаев коронавируса за 4 августа
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