В Киеве зарегистрировали 180 случаев заболевания коронавирусом в сутки, - Кличко
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Teleram.
"Количество больных коронавирусом в столице увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили еще в 180 жителей. Три человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 142 киевлян", - говорится в сообщении.
На сегодня в столице уже 8992 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Среди заболевших:
- 102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет
- 67 мужчин в возрасте от 21 до 81 лет
- 4 девочки от 3 до 16 лет и 7 мальчиков от 3 до 17 лет.
Заболели в том числе и 8 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
За минувшие сутки выздоровели 49 человек. Всего коронавирус преодолели 3137 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 44. В Соломенском - 26. Но в Деснянском районе - 22 случая.
- За прошедшие сутки Виталий Кличко сообщил о 150 выявленных в Киеве случаев коронавируса за 4 августа
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