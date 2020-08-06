В Харькове прошла акция-реквием "Список Сандармоха" к годовщине Большого террора 1937

6 августа, 2020, 08:35

5 августа в Харькове устроили акцию-реквием к 83-й годовщине Великого сталинского террора

Об этом сообщил Укринформ .

На акцию собралось несколько десятков представителей патриотических общественных организаций. Активисты зачитали имена 80 человек, которые родились или жили в Харькове, были арестованы по надуманным поводам и казнены 1937 года в урочище Сандармох в Карелии.

"Как раз 5 августа 1937 по постановлению ВКП (б) начался так называемый большой сталинский террор, в ходе которого из зачистки и репрессии погибли тысячи людей, в том числе, наши земляки ... Они погибли, но мы помним их имена", - отметил на мероприятии координатор Харьковского евромайдан, заслуженный журналист Украины Владимир Чистилин.

Как добавила сокоординатор Харьковского евромайдан Виктория Склярова, "акции памяти жертв Сандармоха сейчас проходят в большинстве стран мира, где есть диаспоры украинский и других народов, входивших в СССР ... Чтение списков жертв Сандармоха проходят в Финляндии, Норвегии, Израиле, США - по всему миру ".

Во время чтения имен жертв Сандармоха к участникам акции-реквиема присоединились прохожие, в том числе, молодежь.

Как известно, в ноябре 1937 года в урочище Сандармох в Карелии (РФ) произошли массовые казни заключенных Соловецкого тюремного этапа. В настоящее время известны имена 6241 погибшего.

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