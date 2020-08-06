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Espreso.tvОбществоВ Харькове полицейские разоблачили мужчину, который незаконно сбывал боеприпасы с Донбасса

В Харькове полицейские разоблачили мужчину, который незаконно сбывал боеприпасы с Донбасса


фото: khar.gp.gov.ua
Харьковские правоохранители разоблачили мужчину, который незаконно сбывал оружие и боеприпасы завезенные с территории, где проводится Операция Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Харьковской области.

"В Харькове разоблачен мужчина, который незаконно сбывал боеприпасы. Харьковская местная прокуратура №2 осуществляет процессуальное руководство по факту сбыта боеприпасов (ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса)", - говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Владислав Грюк, досудебным расследованием установлено, что гражданин незаконно перемещает с территории, где проводится Операция Объединенных сил, оружие и боеприпасы, которые в дальнейшем реализует в городе Харьков.

"6 августа 2020 года указанный человек сбыл 10 гранат, 10 запалов и 3 упаковки патронов по 20 штук приблизительно за 5,5 тыс. грн. В ходе проведенных обысков указанные боеприпасы изъяты", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляет СВ Новобаварского ОП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - УСБУ в Харьковской области.

Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

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Фото: khar.gp.gov.ua

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