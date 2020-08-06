В Беларуси задержали нескольких человек с паспортами США - Лукашенко

6 августа, 2020, 16:00

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране задержали "некоторых людей с американскими паспортами", жены которых якобы работают в Госдепе США

Об этом он сказал на совещании, посвященном обсуждению безопасности избирательной кампании, передает БЕЛТА.

Заявление Лукашенко прозвучало в контексте речи о том, что против страны "идет гибридная война", но государство "не допустит дестабилизации во время выборов" и уже задержали ряд лиц, которые имели такую цель.

"Речь не только о задержании участников закрытой военной компании (Вагнера)... СМИ пугают нас, что нас здесь хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, которые работают в Госдепе. Но их со штыками наперевес защищают российские руководители", - заявил президент.

Каких-либо других деталей о задержании и о каких "российских руководителях" идет речь, Лукашенко не успоминает.

"Не важно, американец, госдеповец, принадлежность к демократической партии... Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуют на территории Беларуси. Я думаю: американцы сейчас их начнут защищать. Ничего подобного. Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют", - добавил он.

Лукашенко также заявил, что против страны "ведут гибридную войну" и "неприятностей можно ждать отовсюду".

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