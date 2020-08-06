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Espreso.tvЭкономикаУкраинцы получили более 800 млн грн "теплых кредитов" с начала года

Украинцы получили более 800 млн грн "теплых кредитов" с начала года


фото: thermomodernisation
С начала 2020 ОСМД и владельцы частных домов получили "теплые кредиты" на сумму более 800 млн грн.

Об этом сообщил Константин Гура, в. и.о. председателя Госэнергоэффективности, в эфире программы Energo live с Александром Морщавки на телеканале "Еспресо".

"Только за этот год выдано более 80 тыс." Теплых кредитов ". Это достаточно весомая цифра. И общая сумма "теплых кредитов" - больше, чем 800 млн грн ", - сообщил Гура.

Он также озвучил цифры за весь период выдачи льготных кредитов.

"Эта программа работает с конца 2014 года. И уже 820 тыс. украинских семей воспользовались этой программой, взяв кредитов более чем на 8,4 млрд грн. Это огромная сумма. При этом из госбюджета компенсировано только 3 млрд грн ", - отметил в. и.о. председателя Госагентства.

Он подчеркнул, что проект работает, как мультипликатор: на одну гривну, потраченную из бюджета, в экономику привлекли 2,5-3 грн.

  • Государственная программа "Теплые кредиты" предусматривает льготные кредиты, которые частично компенсируются государством, на счетчики, регуляторы и материалы для утепления согласно перечню .

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