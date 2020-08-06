Трое известных львовян умерли за сутки от коронавируса

6 августа, 2020, 10:30

За вчерашние сутки с подтвержденным диагнозом коронавирус на Львовщине умерло трое знаковых лиц: среди них журналист, предприниматель и общественный деятель

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

В частности, на 53-м году жизни скончалась главный редактор газеты "Бойкивска мнение" Иванна Русин.Иванна была выпускницей факультета журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко, членом Национального союза журналистов Украины с 2001 года, членом секретариата Львовской облорганизации НСЖУ.

Также среди умерших - известный предприниматель, бывший вице-президентом Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты "ICCUkraine" Михаил Коропецкий. Михаилу Коропецкому было 62 года

Кроме того, болезнь унесла жизни общественного деятеля, бывшего лектора Украинского свободного университета в Мюнхене, профессора кафедры украиноведения Национального медицинского университета имени Данила Галицкого Игоря Ходака. Он долгое время был также главным редактором издательства "Красная Калина".