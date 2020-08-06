Теплая зима: на украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде вернулись пингвины

6 августа, 2020, 13:14

На украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде неожиданно вернулись пингвины

Об этом сообщил Национальный антарктический центр.

"В конце мая мы писали о последнем пингвина, который оставил нашу станцию и поплыл на юг, где теплее. Так вот сегодня на станции зафиксировали пять пингвинов, неожиданно для этого периода года (а напоминаем, сейчас в Антарктиде разгар зимы, отвечает начале февраля у нас) вернулись ", - рассказали ученые.

Вернулись пингвины дженту или субантарктические, которые являются жителями острова Галиндез, где расположена станция, во все сезоны, кроме зимы.

По словам биолога, обычно массовое возвращение пингвинов на остров наблюдается во второй половине октября (соответствует апрелю в нашем полушарии).

Ццього году зима выдалась аномально теплой - высота снежного покрова 46 см (для сравнения - два года назад в такой же время эта цифра была в три раза больше - 151 см, в 2019 - 130 см). Днем снег тает, дневная температура на станции плюсовая - 5 июля + 2,3 С °, а 4 августа 4,1 С °.