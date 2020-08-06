Теплая зима: на украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде вернулись пингвины
Об этом сообщил Национальный антарктический центр.
"В конце мая мы писали о последнем пингвина, который оставил нашу станцию и поплыл на юг, где теплее. Так вот сегодня на станции зафиксировали пять пингвинов, неожиданно для этого периода года (а напоминаем, сейчас в Антарктиде разгар зимы, отвечает начале февраля у нас) вернулись ", - рассказали ученые.
По словам биолога, обычно массовое возвращение пингвинов на остров наблюдается во второй половине октября (соответствует апрелю в нашем полушарии).
Ццього году зима выдалась аномально теплой - высота снежного покрова 46 см (для сравнения - два года назад в такой же время эта цифра была в три раза больше - 151 см, в 2019 - 130 см). Днем снег тает, дневная температура на станции плюсовая - 5 июля + 2,3 С °, а 4 августа 4,1 С °.
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