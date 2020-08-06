Синоптик Наталья Диденко назвала области, в которых 7 августа ожидаются дожди с грозами

6 августа, 2020, 16:15

7 августа температура воздуха в Украине прогреется от +26°C до +34°C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Антициклон с странноватым именем Detlef и с центром над странами Балтии будет определять преимущественно сухую погоду в большинстве областей Украины. Однако все же нюансы предполагаются", - отметила синоптик.

На Волыни, в Ривненской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской и Полтавской областях завтра днем возможны кратковременные грозовые дожди.

Ветер ожидается северо-восточный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха в течение дня составит на Западе и Севере +26...+32°C, на юге, на востоке и в большинстве центральных областей +29...+34°C.

В Киеве пятницу, 7 августа, без существенных осадков.

Дневная температура воздуха завтра составит +28...+30°C.

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