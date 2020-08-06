Священника УПЦ МП, который поздравил Путина с именинами, внесли в базу данных "Миротворец"

6 августа, 2020, 18:31

Священника УПЦ МП из Владимира-Волынского Алексея Шарана внесли в базу данных неправительственной организации, которая собирает информацию о лицах, совершивших преступление против национальной безопасности Украины и мира

Как отмечают на сайте "Миротворец", Шаран Алексей Алексеевич способствует русским оккупантам и участвовал в пропагандистских мероприятиях России (страны-агрессора).

Напомним, на днях стало известно, что этот священнослужитель в Facebook поздравил Путина с Днем ангела.

После этого в селе Галиновка Владимир-Волынского района селяне повесили новый собственный замок на храм преподобного Сергия Радонежского, где проводил службу Алексей Шаран.

Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассмотреть публикацию на его сайте как заявление о совершении данным гражданином осознанных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений.

Справка

Центр "Миротворец" - неправительственная организация, занимающаяся исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Центр проводит контрразведывательные операции, которые вызывают активное противодействие российских спецслужб, развернувших охоту на его сотрудников.