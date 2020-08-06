Сутки в зоне ООС: со стороны оккупантов зафиксирован один обстрел
6 августа, 2020, 07:27
В среду, 5 августа, российские войска на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
"Гадаю провокацию из подствольного гранатомета отмечено в районе населенного пункта Шуми. Неприцельно выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.
Потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие враждебного обстрела нет.
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