 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСутки в зоне ООС: со стороны оккупантов зафиксирован один обстрел

Сутки в зоне ООС: со стороны оккупантов зафиксирован один обстрел

В среду, 5 августа, российские войска на Донбассе один раз обстреляли украинские позиции

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Гадаю провокацию из подствольного гранатомета отмечено в районе населенного пункта Шуми. Неприцельно выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие враждебного обстрела нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 августа, 2020 четверг

больше новостей

6 августа, 2020 четверг

5 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать