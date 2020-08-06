Судье ВАКС угрожают, он обеспечен охраной, еще 2 факта угроз проверяют, - обращение суда

6 августа, 2020, 15:59

Судье Высшего антикоррупционного суда предоставлена охрана из-за угроз в его адрес и его семьи

Об этом говорится в заявлении суда.

"Мы видим, как в медиапространстве раздаются призывы к принятию "быстрых и суровых" приговоров, или наоборот - обвинения в "репрессивных функциях суда". Вместо анализа сути судебных решений обсуждают персонально судей, которые их приняли, употребляют оскорбительные слова и приводят личностные унизительные характеристики по конкретным судьям", - говорится в тексте.

Отмечают, что в некоторых случаях разжигается ненависть к профессии судьи, перерастающая в агрессию.

"Сейчас один из судей ВАКС из-за угроз ему и его семье обеспечен личной круглосуточной охраной, еще по двум фактам угроз судьям проводится проверка", - говорится в обращении.

Высший совет правосудия заявила о недопустимости заявлений Национального антикоррупционного бюро по уже установленной коррупции в Окружном административном суде Киева.