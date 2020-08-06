Стало известно, какую сумму заработал "Шахтер" за выход в четвертьфинал Лиги Европы

6 августа, 2020, 18:35

Донецкий "Шахтер" заработал 1,5 млн евро призовых за выход в 1/4 финала Лиги Европы УЕФА

Об этом сообщает "Трибуна".

Всего в этом сезоне еврокубков "горняки" заработали 47 млн евро. Украинский клуб получил 15,25 млн за попадание в группу ЛЧ, а также бонус за высокое место в рейтинге европейских команд за последние 10 лет - 23,2 млн евро.

По результатам в группе Лиги чемпионов "Шахтер" заработал 3,6 млн евро, за выступления в Лиге Европы - 3,1 млн евро.