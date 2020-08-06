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Espreso.tvОбществоСоветник Зеленского подал в отставку

Советник Зеленского подал в отставку


фото: fact.org.ua
5 августа советник президента Владимира Зеленского Игорь Новиков подал в отставку

Об этом Игорь Новиков написал в Facebook.

"Решил не отставать от Максима Бахматова", - написал Новиков.

Бахматов - бывший советник мэра Киева, который в июле заявил, что временно покинул КГГА на время избирательной кампании.

Справка: Игорь Новикову 36 лет. Он был футурологом и руководителем украинского филиала Университета Сингулярности. Его материнская компания находится в Кремниевой долине в США и учит "лидеров использовать технологии для решения глобальных проблем человечества". Новиков - выпускник калифорнийской программы этого же университета. Он участвовал в предвыборной кампании Зеленского, но на публике почти не появлялся. В июле 2019 года президент назначил Новикова своим внештатным советником. Он помогал готовить первый визит Зеленского в США - на Генассамблею ООН, и сам был членом официальной делегации. Сейчас Новиков - один из тех, кто отвечает за украинско-американские отношения.

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