Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры после взрывов в Бейруте

6 августа, 2020, 15:22

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Мининфраструктуры, ГСЧС, Госслужбе по вопросам труда и Нацполиции проверить условия хранения аммиачной селитры после взрывов в Бейруте

Об этом сообщил Правительственный портал.

Согласно сообщению, из-за взрывов, которые произошли в морском порту города Бейрут Ливанской Республики, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 6 августа поручил проверить безопасность условий хранения субъектами хозяйствования аммиачной селитры.

"Провести запланированные мероприятия государственного надзора над соблюдением требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые хранят аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких материальных удобрений", - говорится в поручении.

Отмечается, что поручение дано министру инфраструктуры Владиславу Криклию, председателю Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, вр. и. о. председателя Государственной службы Украины по вопросам труда Виталию Сажиенко, председателю Национальной полиции Украины Игорю Клименко и главам областных и Киевской городской госадминистраций.

В пресс-службе добавили, что о результатах проверки указанные лица должны проинформировать Кабинет Министров до 15 сентября 2020 года.

Напомним, 5 августа председатель общественной организации "Центр аналитических исследований" Андрей Сенченко на базе источников судебных постановлений по арестованному грузу взрывоопасной селитры в Николаевском порту предположил, что он до сих пор может находиться на его территории.

6 августа Николаевский порт опроверг информацию о хранении аммиачной селитры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb