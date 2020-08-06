С легкого летнего фестиваля во Львовской филармонии восстанавливаются живые концерты

6 августа, 2020, 13:20

6 августа вечером стартует пятый "Pizzicato e Cantabile"

Сегодня вечером с музыкального фестиваля "Pizzicato e Cantabile" - с участием слушателей и с учетом всех ограничений - начнется новый концертный сезон Львовской национальной филармонии. " Pizzicato e Cantabile", который определяют как фестиваль в летнее время, состоится в городе Льва уже в пятый раз, информирует "Еспресо.Захид".

Речь идет о событии, созданную для тех музыкантов-фанатов, которые не хотят летом только отдыхать, но хотят выступать, и для тех меломанов, и в летние месяцы хотят посещать живые концерты.

Взяв за основу итальянский термин "Pizzicato e Cantabile", что в буквальном переводе означает "щипать и петь" (то есть два способа добывания звука), основательница фестиваля и его неизменная директор, известная украинская органистка, один из лучших интерпретаторов органной творчества И. С. Баха в Восточной Европе (что уже несколько лет подряд открывает Баховские Фестивале в Брно (Чехия) и во Вроцлаве), солистка Львовской национальной и Ровенской филармоний, а также Львовского дома органной и камерной музыки Елена Мацелюх решила организовать такой легкий фестиваль пять лет назад . Сначала это было событие, которое состоялось в кругу самых близких друзей, но к исполнителям на Втором фестивале уже присоединились киевляне, а с третьей - фестиваль стал международным.

"В этом году, к сожалению, об иностранных исполнителей не идет, рассказывает корреспонденту" Еспресо.Захид "Елена Мацелюх. - Ничего не было известно, как пересечь границу и либо требований в этой залежностидоведеться соблюсти. Да и, если честно, учитывая статистики , пока к нам боятся ехать. Сейчас из-за Львова иметь только прекрасную нашу скрипачки из Америки Саломею Ивахив и молодую клавесинистка и пианистку из Киева Варвару Турт. Но это не значит, что "Pizzicato e Cantabile" в этом году будет меншяскравим. Ведь все исполнители - очень достойные, известные, интересные, харизматичные. и знаете, что важно? что, наконец, мы со слушателями встретимся вживую. Я даже не могу передать словами, насколько сложно для исполнителя играть онлайн и насколько приятно, возвышенно для живых людей, когда является энергетическая отдача " .

Поэтому, как передает филармония, 15 фестивальных событий, которые будут происходить в течение 6 -16 августа, объединят лучших украинских музыкантов, география выступлений которых охватывает десятки стран мира. В их исполнении в оригинальных аранжировках и интерпретациях прозвучат всемирно известные шедевры Вивальди, Баха и его сыновей, Моцарта, Листа, Дебюсси, Шуберта и многих других. Отдельное весомую страницу фестиваля составят вокальные вечера и вечера органной и клавесинной музыки, где музыканты исполнят шедевры, созданные известными композиторами специально для этих инструментов.

Завершится фестиваль 16 августа праздничным событием "Галантные львовские виртуозы" - Концертом для органа, литавр и оркестра французского композитора Франсиса Пуленка, в котором сольную партию в сопровождении Академического симфонического оркестра Львовской национальной филармонии под руководством Игоря Муравьева выполняет Елена Мацелюх (орган).