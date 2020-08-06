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Espreso.tvОбществоРазрешение Германии на эксплуатацию "Северного потока-2" оспаривают в суде экологи

Разрешение Германии на эксплуатацию "Северного потока-2" оспаривают в суде экологи

В Германии экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) обратились в суд с жалобой на выданное властями Германии разрешение вводить в эксплуатацию российский газопровод "Северный поток-2"

Об этом сообщает Deutsche Welle .

Жалоба подана в высший административный суд земли Мекленбург-Верхняя Померания в Грайфсвальде. Экологи требуют повторного рассмотрения заявки на введение газопровода в эксплуатацию управлением горнодобывающей промышленности города Штральзунд.

Экологи со ссылкой на научные данные заявляют, что эксплуатация работа трубопровода может привести к неконтролируемой утечки метана, а ущерб от такого выброса может быть больше предыдущих ожиданий.

Согласно новым научным данным, во время добычи газа эмиссия метана, который в 86 раз вреднее для климата за CO2, намного выше, чем считалось ранее.

По мнению руководителя отдела DUH по вопросам энергетики и защиты климата Константина Цергера, газопровод закрепляет на десятилетия импорт Германией вредного для климата природного газа на фоне развития климатического кризиса.

"Мы уверены, что" Северный поток-2 "на основе актуальных научных сведений не был бы разрешен", - заявил Цергер.

Эксперт отметил, что сейчас необходимо принять во внимание новые методы измерения утечек метана, поскольку они подтверждают влияние трубопровода на климат. DUH в своей жалобе также призывает рассмотреть этот вопрос в Европейском суде.

  • Напомним, Сенат США одобрил оборонный бюджет с новыми санкциями против "Северного потока-2".
  • Ранее в Кремле заявили , что санкции США не изменят планов РФ по "Северному потоку-2".
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