Разрешение Германии на эксплуатацию "Северного потока-2" оспаривают в суде экологи
Об этом сообщает Deutsche Welle .
Жалоба подана в высший административный суд земли Мекленбург-Верхняя Померания в Грайфсвальде. Экологи требуют повторного рассмотрения заявки на введение газопровода в эксплуатацию управлением горнодобывающей промышленности города Штральзунд.
Экологи со ссылкой на научные данные заявляют, что эксплуатация работа трубопровода может привести к неконтролируемой утечки метана, а ущерб от такого выброса может быть больше предыдущих ожиданий.
Согласно новым научным данным, во время добычи газа эмиссия метана, который в 86 раз вреднее для климата за CO2, намного выше, чем считалось ранее.
По мнению руководителя отдела DUH по вопросам энергетики и защиты климата Константина Цергера, газопровод закрепляет на десятилетия импорт Германией вредного для климата природного газа на фоне развития климатического кризиса.
"Мы уверены, что" Северный поток-2 "на основе актуальных научных сведений не был бы разрешен", - заявил Цергер.
Эксперт отметил, что сейчас необходимо принять во внимание новые методы измерения утечек метана, поскольку они подтверждают влияние трубопровода на климат. DUH в своей жалобе также призывает рассмотреть этот вопрос в Европейском суде.
- Напомним, Сенат США одобрил оборонный бюджет с новыми санкциями против "Северного потока-2".
- Ранее в Кремле заявили , что санкции США не изменят планов РФ по "Северному потоку-2".
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