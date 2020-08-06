"Интер" даром получил экс-футболиста МЮ и "Барселоны"
Об этом сообщает официальный сайт "Интера" .
Чилийский футболист подписал с "Интером" контракт на три года. Итальянскому клубу Санчес достался бесплатно. Он разорвал контракт с "Манчестер Юнайтед" и перешел в миланской команды на правах свободного агента.
Ожидается, что Санчес будет получать в "Интере" 7 млн евро в год.
Нынешний сезон 31-летний Алексис Санчес сыграл за "Интер" на правах аренды. Он сыграл 29 матчей, забил 4 гола и отдал 10 результативных передач.
Также форвард выступал за чилийские "Кобрелоа", "Коло-Коло", итальянский "Удинезе", аргентинский "Ривер Плейт", испанскую "Барселону" и английский "Арсенал".
- 31 июля стало известно, что "Интер" готов предложить Лионелю Месси четырехлетний контракт с заработной платой 260 млн евро.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-