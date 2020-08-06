"Интер" даром получил экс-футболиста МЮ и "Барселоны"

6 августа, 2020, 13:15

Бывший форвард "Барселоны" Алексис Санчес разорвал контракт с "Манчестер Юнайтед" и стал игроком "Интера" на постоянной основе

Об этом сообщает официальный сайт "Интера" .

Чилийский футболист подписал с "Интером" контракт на три года. Итальянскому клубу Санчес достался бесплатно. Он разорвал контракт с "Манчестер Юнайтед" и перешел в миланской команды на правах свободного агента.

Ожидается, что Санчес будет получать в "Интере" 7 млн евро в год.

Нынешний сезон 31-летний Алексис Санчес сыграл за "Интер" на правах аренды. Он сыграл 29 матчей, забил 4 гола и отдал 10 результативных передач.

Также форвард выступал за чилийские "Кобрелоа", "Коло-Коло", итальянский "Удинезе", аргентинский "Ривер Плейт", испанскую "Барселону" и английский "Арсенал".

31 июля стало известно, что "Интер" готов предложить Лионелю Месси четырехлетний контракт с заработной платой 260 млн евро.

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