"Сам бы такое приобрел": Малюська представил первый лот распродажи тюрем

6 августа, 2020, 14:48

Малюська представил первый лот "большой распродажи" тюрем - им стал исправительный центр в городе Коцюбинске

Видеоролик с презентацией проекту министр юстиции Денис Малюська опубликовал на Facebook.

"Первым объектом, который мы предлагаем приобрести бизнеса наш исправительный центр в городе Коцюбинскую. Площадь здания - 24 тыс. кв. м, расположенные на земельном участке 8 гектаров. Расстояние от Киева - 2,8 км. На объекте имеющиеся водоснабжения и канализационная сеть. Электроснабжение осуществляется двумя подстанциями - 700 и 490 кВт. Сам бы такое купил ", - сказал Малюська.

Министр отметил, что полученные средства будут распределены на две части, одна из которых пойдет на развитие нового тюремной инфраструктуры, а другая - пополнит государственный бюджет.

Напомним, ранее Малюська анонсировал распродажу СИЗО в Киеве, Одессе и Львове.

Министерство юстиции запустило новую услугу - подарочный сертификат по предоставлению услуги улучшенных бытовых условий и питания лицам в следственном изоляторе.

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