"Нью-Йорк - Иловайск: Выбор": В Тернополе открылась выставка памяти Маркияна Паславского

6 августа, 2020, 18:28

Выставка, посвященная шестой годовщине Иловайской трагедии и, в частности, одному из Героев войны на Донбассе Маркияну Паславскому, открылась в Тернопольском областном художественном музее

Об этом сообщает издание За Збручем, сообщает "Еспресо.Захид".

Над созданием выставки "Нью-Йорк - Иловайск: Выбор" работала команда Национального музея Революции Достоинства, совместно с Музеем украинской диаспоры и семьей Паславских, которые передали в фонды этих институтов личные вещи Маркияна.

Кураторами выставки стали Александр Бриндиков и Назар Розлуцкий.

Первая публичная презентация ее экспозиции состоялась в августе 2019 года в Музее украинской диаспоры в Киеве. В открытии приняли участие родные Паславского, которые живут в США, и его побратимы из батальона "Донбасс".

"Это выставка о человеке, который даже после своей смерти продолжает объединять людей и народы. Маркиян Паславский, родившийся в США, стал настоящим героем Украины, защитником своей исторической родины от российской гибридной агрессии. В отличие от многих украинцев, которые защищали свои дома, семьи, будущее, Маркияна побудил пойти на войну только собственный выбор, тот метафизический Выбор с большой буквы, за который он заплатил собственной жизнью - выбор быть украинцем", - говорит Назар Розлуцкий, куратор выставки, участник русско-украинской войны.

Цель организаторов - создать туристический проект, чтобы о Маркияне Паславском и Иловайской трагедии узнавало как можно больше людей по всей Украине. В этом году выставка в Тернополе не случайно, ведь мать героя Арина Паславская (Гунчак) родом из села Старый Город Тернопольской области. В городе Пидгайцы на Тернопольщине гимназия носит имя Паславского.