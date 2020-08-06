"Нет смысла удерживать в центре города": Малюська анонсировал распродажу СИЗО в Киеве, Одессе и Львове

6 августа, 2020, 13:30

Минюст планирует продать следственные изоляторы в центре Киева, Львова, Ивано-Франковска и Одессы. Новые следственные изоляторы собираются построить за пределами городов

Об этом во время брифинга сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает РБК-Украина .

По его словам, сейчас большая часть тюрем в стране в замороженном состоянии, и их не используют, поэтому собираются продать. Это связано с уменьшением количества заключенных.

"У нас есть 20 следственных изоляторов, расположенных в центре городов. Речь идет и о Киеве, и о Львове, и об Одессе и Ивано-Франковск. Все эти следственные изоляторы устарели. Все они не могут выполнять свои функции ... Нам нет смысла удерживать эти учреждения в центре городов ", - подчеркнул Малюська.

Он отметил, что следственные изоляторы собираются начать строить за пределами городов.

Министерство юстиции запустило новую услугу - подарочный сертификат по предоставлению услуги улучшенных бытовых условий и питания лицам в следственном изоляторе.

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