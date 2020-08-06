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Espreso.tvОбщество"Гарантировать мы ничего не можем": Зеленский о нарушении перемирия в зоне ООС

"Гарантировать мы ничего не можем": Зеленский о нарушении перемирия в зоне ООС


фото: reuters
Президент Владимир Зеленский заявил, что соблюдение режима прекращения огня зависит не только от Украины

Об этом он сказал на брифинге.

"В жизни возможно все, мы боремся за то, чтобы этот режим (тишины - ред) не нарушался. Но все может быть. Это жизнь, вы все это понимаете. Если бы это зависело только от нашей стороны, я уверен, что это был бы сейчас принципиальный режим тишины и мы бы перешли к следующим шагам и к следующим этапам войны ", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, вопрос о возбуждении режима тишины сейчас является сложным, ведь там есть много проблем.

"О нарушении" тишины "... там много вопросов, там много проблем. Но, в целом, мы благодарны нашим военным. Самое главное - мы хотим выдержать этот режим тишины и каждый день просто не терять наших военных. Гарантировать мы ничего не можем, но мы делаем очень много ", - добавил Зеленский.

  • Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе зафиксировали с 00:01 понедельника, 27 июля 2020 года в целом 251 нарушений режима прекращения огня. Данные в отчете приведены по состоянию на 19:30 4 августа.

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