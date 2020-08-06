"Гарантировать мы ничего не можем": Зеленский о нарушении перемирия в зоне ООС

6 августа, 2020, 14:39

Об этом он сказал на брифинге.

"В жизни возможно все, мы боремся за то, чтобы этот режим (тишины - ред) не нарушался. Но все может быть. Это жизнь, вы все это понимаете. Если бы это зависело только от нашей стороны, я уверен, что это был бы сейчас принципиальный режим тишины и мы бы перешли к следующим шагам и к следующим этапам войны ", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, вопрос о возбуждении режима тишины сейчас является сложным, ведь там есть много проблем.

"О нарушении" тишины "... там много вопросов, там много проблем. Но, в целом, мы благодарны нашим военным. Самое главное - мы хотим выдержать этот режим тишины и каждый день просто не терять наших военных. Гарантировать мы ничего не можем, но мы делаем очень много ", - добавил Зеленский.

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе зафиксировали с 00:01 понедельника, 27 июля 2020 года в целом 251 нарушений режима прекращения огня. Данные в отчете приведены по состоянию на 19:30 4 августа.