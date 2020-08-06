Официальный курс: гривна укрепилась на 12 копеек

6 августа, 2020, 09:21

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 6 августа 2020 году на отметке 27,70 грн / $

Об этом говорится на сайте НБУ .

По состоянию на 5 августа курс составлял 27,82 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 6 августа установлен на уровне 32,90 грн / евро. По состоянию на 5 августа курс составлял 32,72 грн / евро.

На наличном рынке 6 августа станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,60, продают - по 27,69 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,50 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27,60-29,50 грн / $.

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