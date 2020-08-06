Некоторые депутаты не верят в COVID-19 - председатель комитета Рады

6 августа, 2020, 16:43

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки Сергей Бабак заявил, что отдельные нардепы не верят в существование COVID-19

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает ТСН.

Бабак отвечал на вопрос, что делать с учителями, которые не верят в коронавирус, но в сентябре выйдут на работу.

"Для этого и есть директор над учителями, есть педагогический совет, на котором можно объяснить, что даже если вы не верите, или думаете, что этого не существует, оно может существовать. Можно иметь свои убеждения, но безопасность детей превыше всего. У нас тоже есть народные депутаты, которые не верят в существование коронавирусной болезни - откровенно. Но часть все же переболела", - сказал нардеп.

У народного депутата фракции "Слуга народа" Павла Халимона тест подтвердил наличие коронавируса.