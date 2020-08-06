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Espreso.tvОбществоНардеп "слуга" Гетманцев выписался из больницы после зараженння коронавирусом

Нардеп "слуга" Гетманцев выписался из больницы после зараженння коронавирусом

Депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев выписался из больницы после заражения коронавирусом

Об этом он написал в Telegram.

"Выписали. Болезнь прошла сравнительно легко. Пневмония без ИВЛ и тех страшных незнакомых слов, которые повторяет доктор, рассматривая твой рентген. Хотя, если честно, в течение этих 2-х вырванных из жизни недель, помню далеко не все. Скажу одно: такое не пожелаешь даже взрослым умникам, фб-экспертам и тв-эрудитам, которые весело разгоняют в соцсетях на 100% "подтвержденные" тезисы об отсутствии вируса и заговоре масонов. Носите маски", - отметил нардеп.

Также он поблагодарил медиков.

  • Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев заразился коронавирусома.

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