На Закарпатье поймали вымогателей, которые шантажировали пострадавших распространением пикантных видео с их участием

6 августа, 2020, 11:22

Во время выяснения обстоятельств оказалось, что трое жителей Львовщины спланировали схему незаконного заработка

Об этом сообщает отдел коммуникации управления полиции в Закарпатской области.

Главным действующим лицом была 29-летняя женщина. По заранее определенному плану, она знакомилась с мужчинами, соблазняла их, и когда дело доходило до интима, в разгаре процесса в помещение врывались сообщники девушки и начинали снимать все на камеру. После этого, человек, которого поймали на горячем, получал предложение откупиться. В случае же отказа от компромиссного решения проблемы, злоумышленники угрожали поширитивидео среди родных жертвы вообще публично через социальные сети.

Пострадавшему же предлагали оплатить 2000 доларов.Полицейськи разработали схему операции по задержанию преступников и за силовой поддержки роты полиции особого назначения пресекли преступную деятельность гостей из соседней области.

Над расследованием преступления работали сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Закарпатской области, детективы следственного управления полиции и работники Департамента БЗПТЛ Нацполиции Украины, по процессуального руководства Закарпатской областной прокуратуры.

Вымогателям инкриминируют часть 2 статьи 189 Уголовного кодекса Украины, то есть вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Все трое фигурантов задержаны и порядке статьи 208 УПК и помещен в изолятор временного содержания. За содеянное преступникам грозит лишение свободы на терминдо семи лет.