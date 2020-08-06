На Закарпатье поймали вымогателей, которые шантажировали пострадавших распространением пикантных видео с их участием
Об этом сообщает отдел коммуникации управления полиции в Закарпатской области.
Главным действующим лицом была 29-летняя женщина. По заранее определенному плану, она знакомилась с мужчинами, соблазняла их, и когда дело доходило до интима, в разгаре процесса в помещение врывались сообщники девушки и начинали снимать все на камеру. После этого, человек, которого поймали на горячем, получал предложение откупиться. В случае же отказа от компромиссного решения проблемы, злоумышленники угрожали поширитивидео среди родных жертвы вообще публично через социальные сети.
Пострадавшему же предлагали оплатить 2000 доларов.Полицейськи разработали схему операции по задержанию преступников и за силовой поддержки роты полиции особого назначения пресекли преступную деятельность гостей из соседней области.
Над расследованием преступления работали сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Закарпатской области, детективы следственного управления полиции и работники Департамента БЗПТЛ Нацполиции Украины, по процессуального руководства Закарпатской областной прокуратуры.
Вымогателям инкриминируют часть 2 статьи 189 Уголовного кодекса Украины, то есть вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Все трое фигурантов задержаны и порядке статьи 208 УПК и помещен в изолятор временного содержания. За содеянное преступникам грозит лишение свободы на терминдо семи лет.
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